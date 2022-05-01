В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга

В Мелитополе Запорожской области партизаны ликвидировали высокопоставленных российских военнослужащих.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

«Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня (17 мая, - ПН) в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан», - сообщили в ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе неизвестные патриоты занимаются ликвидацией российских военнослужащих. В период с 20 марта по 12 апреля ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были в том числе «кадыровцы».