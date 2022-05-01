«Никто из нас не прошел те 82 дня ада»: Нардеп Бобровская призвала не «ляпать что попало» относительно эвакуации бойцов из «Азовстали»

Народный депутат Соломия Бобровская призвала не комментировать эвакуацию украинских защитников из Азовстали и довериться воинам и приказам, которые они выполняют.

Об этом она написала в Facebook.

Она отметила, что намеренно не комментирует эвакуацию наших бойцов из Азовстали, к тому же не может физически. При этом она не может читать «опусы хайповых «специалистов», что кто-то на нашей стороне предатель, раз на это пошли ребята».

«Здесь не может быть кучи лишних слов! Кажется, что у сознательных граждан это нереальная боль и желание чем-то помочь ребятам. Но эта помощь заключается не в ляпании «шо попало» в форме диванной или медийной крутой аналитики, без знания договоренностей и их сторон, процессов внутренних на Азовстали, самих ребят или их семей, а тем более только на основе взятой из новостей информации», - написала она.

Соломия Бобровская попросила иметь выдержку и здравый смысл, ведь «никто из нас не прошел те 82 дня ада».

«Никто из нас не знает всей картины изнутри, не участвовал в переговорах с 3 странами, чтобы судить и заявлять, что мы пошли на поводу у .уйла и это предательство. Поэтому давайте доверимся решению приказов и исполнению их нашими Воинами, сдержим свои горланья и приложим усилия, чтобы достать каждого, кто оказался жив по ту сторону орды. Говорить и делать из этого черный хайп – это не нести ответственность за решение и их исполнение. Это две большие разницы, как говорят в Одессе», – резюмировала нардеп.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что к эвакуации из Азовстали привлечены наиболее влиятельные международные посредники.