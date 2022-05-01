«В психушку по блату»: в оккупированном Донецке мужчины ищут возможности избежать участия в войне

В перехваченном разговоре военнослужащий ВС рф родом Донецка, который сейчас находится в Херсонской области рассказывает своим родителям, что в их подразделении все «бастуют» и военные массово сдают оружие.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

- Нас перевезли, только мы тут все бастуем. Потому что из гона в говно. Всех уже это все надоело и все бастуют. С трасы нас в поля кинули, только ничего не оборудовано и всех это все уже надоело. И начинают бунтовать, что сколько можно и копать, и рыть, и все это делать бессмысленно. - Ну уже скоро 90 дней истекает. - Не катит уже 90 дней, нам уже сказали, что не катит, ни о чем даже не думайте, сказали конец «операции» и плюс два месяца. Вот наши сроки, никаких 90 дней.

Оккупант также попросил свою маму подделать медицинскую справку, чтобы скорее вернуться домой.

«Скажи маме, пусть мне справки сделает, что я гипертоник. Может получиться домой съездить, там некоторых отправили», - сказал он.

Мама рассказывает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Отношение к ним как к «диссидентам и революционерам». Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы того не обвинили в дезертирстве.

«Привезли его оттуда. Он сказал: «Я не поеду больше в армию, буду скрываться». Похудел в два раза, борода у него до пояса. Видать в голову пошло. Галка положила его в санаторное отделение психбольницы. По блату в санаторное, чтобы когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать».

По словам «мобилизованного», несмотря на большое давление, количество отказывающихся воевать против Украины в так называемой «ДНР» продолжает увеличивается.