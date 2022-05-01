«В психушку по блату»: в оккупированном Донецке мужчины ищут возможности избежать участия в войне

В перехваченном разговоре военнослужащий ВС рф родом Донецка, который сейчас находится в Херсонской области рассказывает своим родителям, что в их подразделении все «бастуют» и военные массово сдают оружие.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
- Нас перевезли, только мы тут все бастуем. Потому что из гона в говно. Всех уже это все надоело и все бастуют. С трасы нас в поля кинули, только ничего не оборудовано и всех это все уже надоело. И начинают бунтовать, что сколько можно и копать, и рыть, и все это делать бессмысленно.
- Ну уже скоро 90 дней истекает.
- Не катит уже 90 дней, нам уже сказали, что не катит, ни о чем даже не думайте, сказали конец «операции» и плюс два месяца. Вот наши сроки, никаких 90 дней.
Оккупант также попросил свою маму подделать медицинскую справку, чтобы скорее вернуться домой.
«Скажи маме, пусть мне справки сделает, что я гипертоник. Может получиться домой съездить, там некоторых отправили», - сказал он.
Мама рассказывает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Отношение к ним как к «диссидентам и революционерам». Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы того не обвинили в дезертирстве.
«Привезли его оттуда. Он сказал: «Я не поеду больше в армию, буду скрываться». Похудел в два раза, борода у него до пояса. Видать в голову пошло. Галка положила его в санаторное отделение психбольницы. По блату в санаторное, чтобы когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать».
По словам «мобилизованного», несмотря на большое давление, количество отказывающихся воевать против Украины в так называемой «ДНР» продолжает увеличивается.
«Там говорят, в Донецк привозят пацанов, таких как мы. И заставляют подписывать контракты, вплоть до того, что пытают. Угрожают какой-то статьей, заставляют принимать присягу и подписывать контракт. Нас сюда всех незаконно загребли. Я подписывать ничего не буду», - подчеркнул он.