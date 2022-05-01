Польша и страны Балтии попросили увеличить военный контингент НАТО на их территории

Страны Балтии и Польша попросили НАТО значительно расширить военное присутствие на их территории: прислать больше войск и разместить системы противовоздушной обороны.

Об этом пишет Washington Post, передает Liga.net.

«Прямой военной агрессии России против союзников по НАТО нельзя исключать. Россия может быстро сгруппировать военные силы вдоль восточной границы НАТО и начать короткую войну против альянса с fait accompli», – говорится в совместном обращении Литвы, Латвии и Эстонии.

Они просят увеличить контингенты, дислоцированные на их территориях, с 2000 до 6000 военнослужащих и подготовить отдельный дивизион, который был бы способен быстро отправиться на защиту этих стран в случае войны.

В Польше уже находятся 10 000 американских военнослужащих (до войны было вдвое меньше – 4500), но она хочет увеличить присутствие НАТО еще больше.

Однако, как пишет Washington Post, другие члены альянса, такие как Франция и Италия, сомневаются, будет ли Россия после вторжения в Украину представлять угрозу для НАТО в ближайшее время.

В США же считают постоянное размещение большого количества войск на востоке альянса дорогим и сложным. Администрация Джо Байдена увеличила свое военное присутствие в Европе с 60 000 до 100 000 в ответ на российскую агрессию в Украине. Значительная часть этих войск живет во временных казармах на раскладушках.

Напомним, что 18 мая Финляндия и Швеция официально подали свои заявки на вступление в НАТО. Решение стран о вступлении в Альянс было принято после вторжения рф в Украину.