На Киевщине создали VR-музей памяти войны, где можно увидеть последствия разрушений городов оккупационными войсками рф

Управление туризма Киевской областной военной администрации вместе с проектом «Война в упор» создали VR-музей памяти войны, где можно увидеть последствия разрушений городов Киевщины от российских оккупантов.

Об этом сообщили в управлении туризма.

«Города и села Киевщины стали одними из первых, на кого напали ужасы войны в самых страшных ее проявлениях. Месяц рашисты все уничтожали, грабили, насиловали и убивали. В сотрудничестве с проектом «Война в упор» мы фиксируем разрушения, чтобы запомнить и показать потомкам, какой ценой боремся за свободу и независимость», – говорится в сообщении.

«Уверены, что после победы мы все построим, и Киевщина снова станет местом для жизни, бизнеса и путешествий. Но мы никогда не сможем забыть то, что было. Именно для этого сегодня создан «VR-музей памяти войны».

С помощью 3D-туров посетители портала «Путешествуй по Киевщине» смогут попасть в ужасную реальность, которую принесла с собой война в Ирпень, Бучу, Гостомель, Горенку, Бородянку и другие города и села, отметили в управлении туризма.

Как известно, после освобождения городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но лидеры европейских государств.