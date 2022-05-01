«Каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить»: Оккупанты на Запорожье жалуются на украинских партизан и хотят вернуться домой

В телефонных разговорах между собой оккупанты жалуются на постоянные атаки украинских защитников на Запорожье и уже прощаются фразами «До побачення».

Об этом говорится в новом перехвате СБУ.

«Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*дь, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим на*уй, съе*емся, зае*али», - жалуется оккупант своему товарищу, который также воюет в Украине.

В конце разговора захватчики переходят на украинский.