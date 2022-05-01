На Черниговщине блогер в соцсетях оправдывала российских оккупантов и призывала не сопротивляться – ей сообщили о подозрении

Последствия обстрелов в Чернигове В Черниговской области сообщили о подозрении блоггеру, которая в социальных сетях оправдала российских оккупантов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемая распространяла на своей странице в социальной сети Facebook публикации, прославляющие участников вооруженной агрессии рф против Украины и призывы не сопротивляться стране-агрессору. Блогер назвала ложной информацию о преступлениях военнослужащих рф против мирного населения и считает справедливой оккупацию отдельных регионов Украины.

При обыске по месту жительства подозреваемой изъята компьютерная техника и средства связи.

Блогеру сообщили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдывание и признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины (часть 2 статьи 436-2 УК Украины).

Напомним, что в Николаеве СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, в составе которой были женщины с военным прошлым – курировал их генерал из рф.