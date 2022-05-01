Власти «ДНР» планируют снести «Азовсталь»

Власти так называемой «ДНР» намерены снести металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Как отмечает горсовет, оккупанты хотят сделать это по нескольким причинам:

- У ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. - ВС рф превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс. - Россияне хотят стереть любое упоминание о героическом подвиге украинских военных. - Оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора.

Само предприятие остается важным как уникальный металлургический комплекс полного цикла. «Азовсталь» может предоставить 10 тысяч рабочих мест и миллиарды долларов валютных поступлений и налогов. Также на заводе находится 7 тысяч тонн высококачественной стали, 6 миллионов тонн чугуна, 4,5 миллиона тонн металлопроката.

«Для российских варваров «ломать – не строить. Душа не болит», - добавили в сообщении.

Напомним, эвакуация защитников Мариуполя продолжается и ею руководят украинские военные и разведчики, к миссии привлечены наиболее влиятельные международные посредники.