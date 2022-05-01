Остеохондроз и язва: Раненым «ЛНРовцам» приписывают ложные диагнозы, чтобы не выплачивать компенсации

Раненым «ЛНРовцам» диагностируют остеохондроз и язву, чтобы не платить компенсаций.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Власти так называемой «ЛНР» не выплачивают компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной. С этой целью медицинские работники всячески искажают диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий военные «ЛНР» получают выписки, в которых указан «остеохондроз», «язва» или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат.

Это вызывает острое чувство несправедливости со стороны местного населения «ЛНР» даже несмотря на наращивание пропаганды со стороны рф.

Учитывая безвозвратные потери 2-го армейского корпуса ВС рф (именно в нем служат «мобилизованные» с территории «ЛНР»), ситуация по поддержке и восприятию местным населением войны и последующей мобилизации значительно уменьшается.

Как отметили в ГУР, 16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников «мобилизованных» на войну против Украины. Такие акции зафиксированы у военной прокуратуры и военкоматов Луганска и Ровенек. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников около 700 человек.

Напомним, ранее СБУ опубликовала перехват, где российский оккупант рассказывает, как их заставляют возвращать «компенсации» за ранения на войне в Украине.