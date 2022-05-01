Телеведущий Коля Серга разыскивает родных и близких девочки Софии из Николаева

Популярный украинский исполнитель и бывший ведущий программы «Орел и решка» Коля Серга разыскивает родных и близких, пострадавшей от российской войны, девочки Софии из Николаева. Сейчас она находится на лечении в детской больнице, которую накануне посещали Коля Серга и Даниэль Салем. Теперь артист хочет помочь Софии и ее семье.

Информацию о поиске Серга разместил на своей странице в Instagram, также соответствующую просьбу и контакты для связи предоставили в Гуманитарном штабе, сообщает NikLife.

«Просим выйти на связь родителей этой малышки, девочку зовут София. Коля Серга был с концертом в детской областной больнице в Николаеве, и сейчас очень хочет найти ее семью и помочь им, пообщаться с ними. Поэтому просим всех кто знает родителей девочки передать им эту информацию и попросить связаться с нами по номеру 0675122911», — идет речь в сообщении.

Напомним, что во время крайнего визита Серга и Салем привезли бронежилеты для бригад «скорой помощи», а также устроили праздник для детей, пострадавших от российской войны.