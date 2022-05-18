В Кропивницком депутат горсовета «под кайфом» устроил драку с сотрудниками ГБР, которые пытались проверить его на сотрудничество с оккупантами

В Кропивницком депутат городского совета от «Оппозиционной платформы – При жизни» в состоянии наркотического опьянения устроил драку с правоохранителями во время проверки.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований.

В ходе оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

По указанному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

В настоящее время проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении коллаборанту рф, которого оккупанты объявили «мэром» Мариуполя. Депутат Мариупольского городского совета от «ОПЗЖ» Константин Иващенко добровольно принял сторону российских захватчиков.

Помимо того, сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора. К слову, им оказался бывший муж бывшей «генеральной прокурорки» Крыма Наталии Поклонской, которая была одной из главных фигур во время аннексии Россией Крыма.

Также ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату Херсонского городского совета, который налаживал быт оккупантом и сдавал им информацию об украинских защитниках. Задержали его в Николаевской области. Сейчас суд его арестовал.