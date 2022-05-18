россия ведет «зерновую войну», чтобы дестабилизировать весь мир, - глава МИД Германии

Президент россии путин сознательно использует продовольствие, прежде всего зерно, как оружие против мира, осуждающего его войну в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с главой МИД Дании Еппе Кофодом, передает «Укринформ».

- россия ведет «зерновую войну», причем совершенно сознательно: в надежде, что можно разъединить сообщество, насчитывающее 141 страну, осудившую эту войну, и усилить неуверенность в других регионах мира, - отметила Бербок.

Она подчеркнула важность противодействия российской пропаганде, фейковым новостям и нарративам, которые пытаются навязать миру мнение о том, что причиной дефицита зерновых являются санкции против россии.

- За все это несет ответственность один только российский президент, который целенаправленно уничтожает в Украине элеваторы, бомбит поля, разрушает пути снабжения и сознательно блокирует порты, из которых зерно экспортируется в другие страны; это сознательная военная стратегия для дальнейшей дестабилизации во всем мире, - заявила министр.

Она добавила, что страны G7 сейчас активно ищут альтернативные пути экспорта украинского урожая. Запад делает шаги, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис, который пытается устроить путин.

В свою очередь, Кофод заверил, что Европа работает «на всех уровнях», чтобы решить проблему блокирования россией украинских портов. А также над тем, чтобы помочь развивающимся странам.