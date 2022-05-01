США могут запретить рф платить по долгам в долларах – это приведет к дефолту

США не планируют продолжать специальное разрешение для россии обслуживать свои внешние долги в долларах. Действие разрешения истекает 25 мая.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Bloomberg.

Завершение этого спецразрешения не позволит россии проводить выплаты по своим долгам, поскольку из-за санкций международные банки не будут принимать платежи. Это приведет к фактическому дефолту россии.

В то же время, некоторые чиновники в Минфине США предлагают продлить срок спецразрешения для того, чтобы россия тратила свои валютные запасы на обслуживание государственного долга, а не на войну. Однако в Белом доме склоняются к жесткому сценарию с дефолтом. Окончательное решение пока не было принято.

27 мая россия должна будет провести очередные выплаты по внешнему долгу в долларах. Если она этого не сделает или попытается сделать в другой валюте, то запустится 30-дневный льготный период для того, чтобы россия все-таки провела выплату. По истечении 30 дней настанет дефолт.