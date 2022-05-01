«Мне их не жалко, даже мирное население»: Военные рф признаются, как расстреливают людей, которые хотят выехать с оккупированных территорий на Востоке Украины

Российские захватчики без колебаний расстреливают мирное население, которые пытается вырваться из временно оккупированных территорий.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р», – рассказывает российский оккупант своей жене.

Его подразделение до сих пор стоит на востоке Украины и уничтожает украинцев, которые пытаются спасти свои жизни и убежать от «асвабадителей».

СБУ системно документирует эти и другие факты для международных судов. Ибо действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны.

Напомним, как 17 мая вблизи села Давыдов Брид на Херсонщине российские военные расстреляли из «Градов» колонну гражданских авто: три человека погибли и много раненых.