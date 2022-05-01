В Сирии российские войска обстреляли израильские военные самолеты

В Сирии российские войска открыли огонь по израильским самолетам из комплекса ПВО С-300 и это может осложнить отношения Москвы и Иерусалима.

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel, передает «Зеркало недели».

Инцидент произошел в пятницу, 13 мая, вечером, когда ВВС Израиля бомбили несколько целей вблизи города Масиаф на северо-западе Сирии. По сообщениям сирийских СМИ, погибли пять или шесть человек. Есть информация, что погибшие – члены экипажа системы противовоздушной обороны «Панцирь», пытавшиеся сбить израильские ракеты.

По информации анонимного источника, сирийские военные неэффективно обстреливали израильские воздушные цели на протяжении нескольких лет вооруженного конфликта. Однако в этот раз огонь открыли батареи С-300, которые эксплуатируются российскими военными и не могут быть запущены без их согласия.

Израиль совершил сотни авиаударов по Сирии во время гражданской войны в стране, чтобы противодействовать поставкам оружия для поддерживаемой Ираном террористической группы Хезболла в Ливане. Поэтому, если информация об обстреле россиянами израильских самолетов подтвердится, это станет тревожным сигналом для страны. Этот обстрел мог быть однократным инцидентом или сигналом россии для Израиля о том, что она меняет свою политику.

Считается, что район Масиаф используется в качестве базы для иранских вооруженных сил и проиранских вооруженных формирований и в течение последних лет неоднократно являлся объектом нападений Израиля. Обстрел произошел на фоне ухудшения отношений между Израилем и россией из-за вторжения в Украину.