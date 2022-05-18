Российский оккупант на суде признался в убийстве мирного жителя Сумщины

Военнослужащий рф Вадим Шишимарин, убивший безоружного гражданского украинца в Сумской области, полностью признал свою вину во время первого судебного заседания по делу.

Об этом сообщает «Суспільне».

После обвинительного акта, который зачитал прокурор, судья спросил Шишимарина, признает ли тот свою вину.

- Да, - ответил россиянин.

В ответ на уточнение судьи Шишимарин отметил, что признает вину полностью. Он также подтвердил, что готов дать показания по делу.

Адвокат Вадима Шишимарина Виктор Овсянников заявил, что для его подзащитного имеются как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. По словам адвоката, никто с российской стороны не выходил на связь с ним и не проводил консультации.

- Я общался только с матерью подзащитного. Она интересовалась его состоянием, сложившейся ситуацией. Я предоставил ей все необходимые разъяснения, - отметил Овсянников.

По словам прокурора Андрея Синюка, после установления факта преступления со стороны Шишимарина он потерял статус военнопленного. В настоящее время россиянин находится в статусе обвиняемого. Обвинение пока не сформировало позицию по поводу наказания, которого потребует для Шишимарина.

Следующее слушание по делу назначено на 12.00 19 мая. Суд заслушает супругу погибшего, обвиняемого и двух свидетелей, в том числе еще одного российского оккупанта.