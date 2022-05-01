В Украину вернули раненого черниговского подростка, которого оккупанты вывезли в Беларусь

Полиция организовала возвращение 14-летнего Сергея Сорокопуда домой в село Ягодное Черниговского района. Ранее парня, который получил ранение, вывезли в Беларусь российские оккупанты.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Полицейские помогли старшей сестре забрать Сергея из Гомеля и сопровождали их на всех этапах непростого возвращения в Украину.

Семья подростка потеряла жилье, куда попал вражеский снаряд. После этого она пробыла несколько недель в неволе в душном подвале Ягоднянской сельской школы вместе с почти 400 людьми. Выходить на свежий воздух оккупанты разрешали «под настроение», и то когда не стреляли. Через несколько дней селяне сумели договориться с рашистами, чтобы те разрешили развести костер рядом со школой и варить на нем еду.

Там Сергей и получил ранение. После взрыва снаряда осколок попал ему в легкое. Оккупанты, как умели, оказали Сергею первую помощь. А после укола и капельницы снова отправили в подвал, ночевать в нечеловеческих условиях.

- Утром россияне меня отвезли на машине в другую деревню. Говорили, отвезут в россию. Потом оказалось, что в Гомель. Когда прибыли, сначала меня положили в больницу вместе с другими, делали перевязки и все. Недели через три перевели в детскую больницу. А уже там провели две операции. У меня были переломаны два ребра, и немного задело легкое, - говорит Сергей.

Никакой связи с семьей подросток поначалу не имел. Только когда украинские войска выгнали рашистов с Черниговщины, родителей разыскали наши военные вместе с волонтерами. Оказалось, небезразличные белорусские медики разместили в Facebook сообщения о Сергее, что мальчик ищет родных. Семья связалась с белорусской медсестрой, которая ухаживала за парнем.

Полиция, прокуратура и волонтеры выстроили схему возвращения ребенка в Украину. Сложность заключалась в том, что официальная белорусская медицина не соглашалась отдать мальчика сестре – только родителям. Но его мать болеет, а отец не имеет права пересекать границу. В конце концов проблему удалось преодолеть, и сестра Алина отправилась за братом через Польшу в Минск, а затем в Гомель.

- Сотрудники ювенальной превенции не только помогли пошагово составить маршрут, но и принимали меры, чтобы свести к минимуму риски опасности на всех этапах, - говорит начальница отдела ювенальной превенции полиции Черниговщины Оксана Огненко. - Я лично постоянно общалась по телефону с Алиной и направляла ее действия. Также мы держали связь с пограничниками и информировали, где пересечь границу будет реально и безопасно. Отдельно благодарю за большую помощь коллег по ювенальной превенции Волыни. Они «подхватили» наших путешественников, как только те въехали в Украину, и обеспечили им комфортный отдых и хорошее питание.

Волынские полицейские посадили Алину и Сергея на поезд в Киев, а уже в столице их встретили родные и доставили домой.