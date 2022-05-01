ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе украинские воины уничтожили 35 единиц техники врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 18 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 19 мая.

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00:35 На Донбассе украинские воины из состава группировки Объединенных сил 18 мая отразили 16 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои. Украинские воины уничтожили:

• 8 танков; • 17 единиц боевой бронированной техники; • 4 специальных бронированных автомобиля; • 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

00:15 Оккупанты не прекращают обстреливать приграничные территории Сумщины и Черниговщины, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

С территории россии 18 мая произошло семь таких обстрелов: пять по Сумщине, два по Черниговщине. Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию. Самый продолжительный обстрел длился около часа. Его рашисты вели из минометов со стороны села Зерновое по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумщины. В результате указанных обстрелов потерь среди личного состава нет.