Бьет по гражданской инфраструктуре, а не военным объектам, - Зеленский о ракетном ударе рф по Николаеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф исчерпала основной запас своих ракет. В частности, она использовала ракеты, чтобы ударить по гражданской инфраструктуре в Николаеве.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Им понадобилось экономить ракеты и как-то это объяснять. Более 2 тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса. Далее – только остатки.

- Все уже увидели, как рф воюет: неопытными срочниками, которых она кидает в бой, как пушечное мясо; мародерами, которые впервые видят нормальную бытовую технику в чужой стране; старой советской броней без современной защиты; запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и жилые дома. И ракетами, большинство из которых потрачено российской армией на уничтожение гражданской инфраструктуры без стратегического военного результата. Они били такими ракетами по Николаеву и Днепру, - сказал Зеленский.

Он считает, что заявления рф о лазерном оружии подобны заявлениям нацистской Германии о чудо-оружии – вундер-ваффен.