Война на Николаевщине: Артиллерия нанесла удары по 90 ударов по оккупантам

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 18 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:17 На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области у противника продвижений с занимаемых позиций нет, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 18 мая.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией, в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям на позициях противника. В результате подтверждены попадания в 20 рашистов, две самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные утраты уточняются.

Также оккупанты применяют уже классические формы гибридной войны. Готовится так называемый «пресс-тур» рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что ВСУ обстреливают мирных жителей.

Рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и готовят по мирным жителям. А потом, возвращаясь в деревню, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ. Но подобное фейкотворение давно известно и не убеждает несгибаемых херсонцев. Они осознают, что ВСУ не бьет по гражданскому населению.

Черном море продолжается маневрирование двух отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства. На четырех кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет.