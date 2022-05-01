В Энергодаре горела гостиница, в которой оккупанты и их пособники обустроили себе «резиденцию»

В Энергодаре 18 мая возник пожар в гостинице, в которой оккупанты и их пособники обустроили себе «резиденцию».
Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
«Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Энергодар в ходе выезда 18.05.2022 ликвидирован пожар в оккупированном орками гостиничном комплексе «Сосновый бор». Как стало известно бывший депутат от ОПЗЖ андрий шевчик и его назначенный заместитель из Макеевки в ходе превращения гостиничного комплекса в свою резиденцию не справились с напряжением. В одном из помещений произошел пожар. P.s. Даже дети знают, что с огнем шутки плохи! Но это не об орках!» – отметил мэр Энергодара.