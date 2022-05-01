На Николаевщине на мине подорвались семеро взрослых и пятилетняя девочка

В Николаевской области в результате подрыва на мине пострадали восемь человек, среди которых ребенок.
Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора о пострадавших в результате боевых действий детях.
«16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, взорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести», – говорится в сообщении.
Всего по состоянию на утро 19 мая более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. 231 ребенок погиб и более 427 ранены.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Также сообщается, что 17 мая враг еще раз обстрелял Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тела женщины и двухлетнего ребенка.
Еще стало известно о гибели 17-летней девушки в городе Пологи Запорожской области в результате обстрелов оккупантом гражданской инфраструктуры города.