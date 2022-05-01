«Киборг» из Николаева заявил, что его вместе с тремя сослуживцами отправили в СИЗО из-за смерти диверсанта

В Николаеве майора ВСУ Максима Галактионова и еще троих военнослужащих подозревают в причастности к смерти диверсанта. Военнослужащих арестовали.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на письмо Галактионова.

Галактионов, позывной «Грифон», в составе 79-й аэромобильной бригады защищал Донецкий аэропорт в 2014 году, был одним из командующих «киборгами», поднимал сине-желтый флаг над аэропортом. Сейчас Галактионов – командир второй сводной роты второго сводного батальона, был прикомандирован в 28-ю механизированную бригаду и помогал военной контрразведке.

«22 апреля бойцы ТРО задержали диверсанта на трассе Одесса – Николаев, – сообщил Галактионов. – Он был в форме и ехал на велосипеде, к которому были прикручены удочки для рыбака. Бойцы ТРО заподозрили его, потому что на вопрос, куда едет, он назвал советское название села, которое уже давно не используется. Под курткой у него была разгрузка, чем газовый баллончик и набор для выживания, а также телефон без сим-карты, на котором была переписка с кураторами из России».

Бойцы ТРО передали задержанного полиции.

«Полиция передавала его нам после беседы полковника ВКР СБУ с начальником полиции Березанки, - рассказывает Галактионов. – Диверсант сообщил, что ранее служил в России – в 33-м отряде спецназначения – и участвовал в штурме Грозного и Гудермеса (Чечня, – ред.). Был гражданином Украины, женат на гражданке россии. После войны в Украине он контактировал с бывшими коллегами по службе. У него был куратор из Ростова и помогал наводить ракеты на Николаев».

Задержанный рассказал, что ехал в село Луговое, чтобы на Пасху встретить четырех человек и вместе подготовить высадку десанта из моря. У него уже было подготовлено оружие, рассказывает Галактионов.

«Все посты в Николаеве он проехал без проверки и говорил, что там «стоят лохи», - говорит Галактионов. – Также он сказал, что у него на велосипеде был прикручен трекер, показывавший его местонахождение. У диверсанта был при себе лист в клетку, на котором были записаны номера его друзей – русских военных».

Галактионов рассказывает, что получил приказ доставить задержанного на позиции в Коблево.

«После того, как полиция передала его нам, я обнаружил, что лист с телефонами исчез. Я начал звонить и искать его, оказалось, что лист у начальника полиции Березанки. Я вернулся, забрал лист, сделал копию и направил полковнику ВКР. Потом мы доставили диверсанта на позиции. Когда мы поднимались на второй этаж, он начал биться о стены и кричать: «Убейте меня, мне не простят» и «Спецназ россии не сдается» а потом упал и покатился по ступенькам. Я не мог его удержать, у меня после ранения отсутствует палец, рука сшита из частей».

«Когда мы его успокоили, он начал плакать и жаловаться, что ему не простят, – продолжает Галактионов. - Я отвел его в комнату, дал воды и еды, а потом сообщил полковнику ВКР, что диверсант доставлен и чтобы они его забрали. Потому что у нас некому его охранять. Он ответил, что сейчас праздники (это было перед Пасхой) и забирать его некому».

По словам Галактионова, задержанный был в основном сам. На следующее утро, 24 апреля, приехал полковник ВКР, покормил диверсанта и пообщался с ним. Затем зашел к Галактионовк и сообщил, что тот согласился на сотрудничество. После чего понес ему чай, а через 5 минут вернулся и сказал, что диверсанту плохо.

Галактионов рассказывает, что побежал оказывать первую помощь задержанному, приказал вызвать «скорую». Врачи «скорой» констатировали смерть задержанного. После чего приехала полиция и начала проводить обыски, а также приказала команде Галактионова сдать оружие. Его самого и троих подчиненных задержали.

Их подозревают в похищении лица и причинении тяжких телесных повреждений, ставших причиной смерти лица, совершенных группой лиц.

«Мы не знаем, почему похищение, потому что полиция сама отдала нам задержанного по согласованию с СБУ. Допрос его проводили не мы, а полковник ВКР», - говорит Галактионов.

«Нас задержали незаконно, с 24 по 26 апреля держали в отделении полиции. На моих подчиненных оказывали психологическое давление, – рассказывает военный. - Затем доставили нас в ИВС Николаева и вручили подозрение в совершении преступления. Я трижды писал ходатайство о встрече с прокурором, но со мной никто так и не встретился. Также у нас изъяли две машины, одна из которых волонтерская, и в ней также было имущество волонтеров – квадрокоптер, бинокли, тепловизоры. Никаких актов изъятия не было, машину никто не опечатывал».

Суд по избрании меры пресечения проходил онлайн, поскольку перед тем скорая доставила Галактионова в военный госпиталь.

«У меня было два эпилептических приступа, поскольку у меня три контузии и закрытая черепно-мозговая травма, еще с ДАПа. Во время суда у меня было давление под 200, и я не до конца понимал, что происходит», - рассказывает военный.

Судья Светлана Скрипник назначала Галактионову и трем его подчиненным меру пресечения - 2 месяца под стражей. В 11:00 19 мая суд будет рассматривать апелляцию на меру пресечения.

«В этом деле все ведут себя очень странно: прокурор, судья, полиция. Вообще-то, военным делом должны заниматься ГБР и военная прокуратура. Но почему-то полковник ВКР не оформил наш выезд официально, и поэтому наше дело рассматривают как гражданское», - говорит Галактионов.

Против задержанного диверсанта должны были возбудить дело по статье 111 – государственная измена. Но поскольку он скончался, открыть дело не успели.

LB.ua отправила запрос в Национальную полицию с просьбой прокомментировать дело Галактионова и его коллег.