«Контрнаступление – это сложнее, чем оборона»: В «Слуге Народа» объяснили, почему военное положение продлят сразу на 3 месяца

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что военное положение будет продлено сразу на 3 месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона.

Об этом Вениславский заявил во время телемарафона, которого цитирует пресс-служба Слуги народа».

— С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны отдавать себе отчет, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем, - заявил он.

Также он добавил, что если менее чем за три месяца удастся освободить Украину от российских захватчиков, то Рада просто отменит военное положение.

Федор Вениславский отметил, что есть еще и юридическая составляющая такого решения. Когда президент вводит правовой режим военного положения, а парламент утверждает, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

Напомним, Президент Зеленский предложил продлить военное положение на 90 дней