В ОРДЛО открывают новые кладбища, чтобы хоронить «мобилизованных»

В городах временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей появляются новые кладбища.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Отмечается, что на новых кладбищах хоронят погибших «мобилизованных» местных жителей.

«В Антраците, Лутугинском районе, Ровеньках и близ Енакиево выделили земельные участки для захоронения лиц, которые были убиты во время вооруженной агрессии РФ против Украины. Тела убитых жителей ОРДЛО, которые были принудительно мобилизованы, запрещено хоронить на общих кладбищах», - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, такие запреты оккупанты внедрили чтобы не создавать ажиотаж среди местного населения.

Как сообщалось, оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов с временно оккупированных территорий Донецкой области.