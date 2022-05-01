Красный Крест регистрирует украинских военных, которые выходят из «Азовстали»

Об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК).

Организация начала регистрацию 17 мая — на второй день операции по спасению украинских военных. Уже зафиксировали сотни военных.

Во время регистрации военные должны предоставить личные данные: имя, дату рождения и ближайшего родственника. Эта информация позволяет Красному Кресту отслеживать тех, кого захватили, и помогать им поддерживать связь с родными.

Отмечается, что МККК не перевозит военнопленных в места их содержания, а только регистрирует их. Согласно мандату, предоставленному МККК государствами по Женевским конвенциям 1949 года, организация должна иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. МККК должно быть позволено опрашивать военнопленных без свидетелей, а продолжительность и частота этих посещений не должны быть чрезмерно ограничены.

Напомним, что 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО), еще 211 защитников были эвакуированы в оккупированную Еленовку. Украинские власти планируют их обменять.

18 мая в Министерстве обороны России заявили, что из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин высказался за "международный трибунал" над украинскими военными из "Азовстали", а в России звучат идеи запретить их обмен.