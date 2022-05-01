За подготовку диверсий на Днепропетровщине СБУ задержала брата бывшего нардепа-предателя Царева

СБУ задержала брата бывшего нардепа-предателя, который готовил серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, брат бывшего народного депутата, осужденного за госизмену, имел двойное гражданство и поддерживал постоянную связь с представителями государства-агрессора.

В целях дестабилизации ситуации в регионе и содействия рф в подрыве обороноспособности Украины, подозреваемый планировал осуществить серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры Днепропетровщины.

Во время обысков в специально оборудованном хранилище обнаружены оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, банковские карты и паспорт гражданина рф, также изъяты картографические материалы и чертежи по ряду объектов транспортной и критической инфраструктуры.

В ОГП не назвали имя задержанного, но в СБУ уточнили, что речь о брате Олега Царева.

По данным спецслужбы после полномасштабного вторжения брат экс-нардепа был уверен в скорой победе россии, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности. Он рассчитывал на кресло главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Сотрудники СБУ установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности и предотвратили неизбежные негативные последствия.

«Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он стал получать указания от своих кураторов. В частности его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры. […] По данным следствия, брат экс-нардепа-изменника проживал в Днепре со времен Революции Достоинства. При этом он не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого он знал лично, и при котором его родственник был влиятельным лицом. Все эти годы он вел тихий и неприметный образ жизни, и поддерживал активную связь с братом скрывавшимся на территории россии», – отметили в СБУ.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УК Украины. Ему сообщили о подозрении гражданину по факту организации совершения покушения на совершение диверсии в условиях военного положения и незаконного хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Днепропетровской области.

Напомним, что пособника оккупантов экс-нардепа Царева в начале мая по одному из производст заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.