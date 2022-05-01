Захватчики ускорили выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса

Рф осуществляет незаконную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Теперь подать заявление на получение гражданства россии жители ОРДЛО могут без так называемого паспорта незаконных псевдогосударственных формирований. Обязательными условиями есть наличие паспорта гражданина Украины (бумажного или ID), а также регистрации проживания на временно оккупированной территории.

При отсутствии регистрации «заявителю» необходимо предоставить так называемую адресную справку, подтверждающую постоянное проживание на временно оккупированной территории. Также оккупанты упрощают процесс подачи заявления на получение гражданства россии для депортированных на территорию рф граждан Украины.

«Все украинцы, принудительно получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Наше государство не признает никаких российских документов, навязанных рф. Своими действиями оккупант продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине», – подытожила Денисова.

Напомним, что по данным ГУР МО оккупанты с угрозами заставляют жителей Донбасса оформлять «паспорта» псевдореспублик.

Также сообщалось, что накануне 9 мая на оккупированных территориях Запорожской области россияне отбирали у жителей паспорта, чтобы те пришли на «парад».