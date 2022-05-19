«Чеченцы называют мясом»: Мобилизованный из Донецка рассказал, как их неофициально отправили на фронт и о планах на побег

В перехваченном разговоре военнослужащий, «мобилизованный» так называемой «ДНР», рассказывает о планах его подразделения уйти с позиций до конца мая.

Аудиоперехват разговора обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Мужчина объясняет, что после 26 мая все находящиеся с ним рядом на позициях собираются «валить», вместе с ними уйдет комбат и полковник из штаба. По его словам, их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения:

– У нас есть «мосинки» (винтовки Мосина), это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят, зачем вам это? Это музейный экспонат. Нас называют «святые». Мы спрашиваем «почему»? Они говорят, вы ходите без обмундирования, без каски. Чеченцы называют мясом.

Далее он объясняет, что в зону боевых действий их привезли неофициально:

– Мы пересекли границу как «груз 200». Нас здесь даже нет. Поэтому если скажут что дезертир, иди ты на х…й Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно».

По словам «ДНРовца», из-под Харькова недавно привезли около четырехсот таких же «воинов»:

– Только открылась дверь поезда, все кто куда. Все «замышились», чтобы их дальше никуда не отправляли.

Один из знакомых «ДНРовца», недавно вернувшийся из-под Харькова, сошел с ума. Так что единственное желание военного – как можно быстрее уйти с войны и не возвращаться.