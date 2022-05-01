Правительство Италии опубликовало план прекращения российско-украинской войны – Крыму и Донбассу хотят дать «автономию»

Правительство Италии подготовило план, который позволит завершить войну в Украине. Документ 18 мая глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Текст документа опубликовала La Repubblica, пишет «Медуза».

План предполагает привлечение к урегулированию ООН, стран-посредников (каких именно, пока не уточняется), миротворческих сил и миссий наблюдателей. Мирное урегулирование Италия предлагает проводить в четыре этапа:

Первый этап – прекращение огня и отвод войск от линии фронта.

Второй этап – вступление Украины в Евросоюз (с рядом дополнительных условий и обязательств) при гарантии ее неприсоединения к НАТО.

Третий этап – двустороннее соглашение между Украиной и россией по Крыму и Донбассу. Итальянский план предполагает, что «спорные территории» получат полную автономию, в том числе в сфере обеспечения своей безопасности, но при сохранении суверенитета Украины.

Четвертый этап – заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.