Еще двоих оккупантов начали судить за обстрел Харьковщины «Градами» – они признали свою вину

Двое российских военных, обстреливавших Харьковщину, признали свою вину в суде.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

19 мая года в Котелевском районном суде Полтавской области состоялось рассмотрение дела по сути в отношении двух российских военнослужащих, которые обстреливали Харьковщину. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Своими действиями оккупанты разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета. Обстрелы военнослужащие производили из населенного пункта Малиновка Белгородской области рф, а после вторжения открывали огонь уже с территории Украины. При этом оккупанты достоверно знали, что обстреливают гражданскую инфраструктуру и мирное население.

После того, как военных разгромили, они скрывались. Выйдя на украинский блокпост, оккупанты сдались.

Подсудимые полностью признают свою вину.

Следующее судебное заседание состоится 26 мая в 11:00.

Как пишет «Суспільне», Александр Бабыкин – солдат, водитель боевой машины «Град», Александр Иванов – ефрейтор, наводчик «Града».

Обстрелы украинских населенных пунктов вели по координатам, говорил обвиняемый.

Все стороны процесса в полном объеме признают доказательства, поэтому их не будут исследовать в суде, что даст возможность закончить судебное разбирательство в более быстрые сроки.

Напомним, как военнослужащий рф Вадим Шишимарин, убивший безоружного гражданского украинца в Сумской области, полностью признал свою вину во время первого судебного заседания по делу. Шишимарин стал первым военнослужащим рф, который фактически задержан и уже предстал перед украинским судом за военные преступления.