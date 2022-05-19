Евросоюз угрожает санкциями бывшим канцлеру Германии и главе МИД Австрии, которые работают на рф

Европейский парламент принял резолюцию, призвав бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уволиться из совета директоров «роснефти».

Об этом сообщает «Лига.net».

В случае отказа против них должны быть введены санкции, говорится в резолюции. Европарламент призывает «расширить список лиц, на которые распространяются санкции ЕС, европейскими членами правления крупных российских компаний и политиками, продолжающими получать российские деньги».

Решение Европарламента не является обязывающим, но оно очевидно усилит давление на руководство Европейской комиссии, разрабатывающее санкционные списки. До сих пор ЕС воздерживался от введения санкций против собственных граждан.

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров «роснефти». В июне 2021 к нему присоединилась Кнайсль, которая известна тем, что пригласила владимира путина на собственную свадьбу и танцевала с ним.