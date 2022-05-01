«Изнасилование 9-месячной девочки свечой» - всплывают новые факты зверств оккупантов на Харьковщине

На телефон линии психологической помощи продолжают поступать сообщения о сексуальных преступлениях российских оккупантов. Большинство из них – из освобожденных населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
В общей сложности за минувшие сутки, 18 мая линия психологической помощи получила 56 звонков.
«Вчера только через один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет», - написала Денисова.
В городе Изюм, на Харьковщине, российские оккупанты на глазах матери изнасиловали 9-летних тройняшек. У детей травмы половых органов.
Денисова также рассказала о еще пяти случаях изнасилования российскими оккупантами:
«Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.
Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.
Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.
Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет».
Денисова назвала действия военнослужащих рф «геноцидом народа с особой жестокостью».
«Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира», - подчеркнула она.
Напомним, то ранее была установлена личность 20-летнего оккупанта из рф, который занимался зверствами в Киевской области, насилуя женщин – ему сообщили о подозрении