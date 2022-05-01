В Крыму задержали художника, который кинул коктейль Молотова в оккупационную администрацию

В Евпатории силовики задержали художника-акциониста Богдана Зизу.

Об этом сообщает издание «Ґрати».

Рано утром 16 мая 27-летний Богдан Зиза облил желтой и голубой краской двери и фасад здания городской администрации в Евпатории и бросил зажженный «коктейль Молотова». Так Зиза выступил против российской агрессии в отношении Украины. Его не смогли задержать сразу, но потом вычислили по камерам наблюдения.

К вечеру 16 мая в крымских СМИ распространили запись, где Богдан Зиза говорит о том, что совершил акцию в знак протеста против войны в Украине, но приносит извинения жителям Крыма и Евпатории и готов понести наказание. Художник на видео возбужден, не контролирует движения руками и ведет себя неестественно. Его друг считает, что Зизу избивали и вынудили записать видео.

- На записи, где Богдан якобы дает признательные показания, мне кажется, что его избили. На самом видео на лице следов побоев не видно, но была сильно порвана футболка. Могу сказать, что Богдан был сильно напуган – голос дрожал, текст как будто заготовленный, явно не своими словами он это говорил. Думаю, все сказанное записывалось под большим давлением, - считает друг Зизы.

Неизвестно, где находится художник сейчас и есть ли у него независимый адвокат, его не могут найти. На сайте Евпаторийского городского суда информации об аресте или рассмотрении административного дела в отношении Зизы нет.