Страны-члены Европарламента поддержали создание трибунала для военных преступлений россии против Украины

Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для расследования военных преступлений россии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Выражаем благодарность членам Европарламента, которые поддержали резолюцию, призывающую ЕС поддержать создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. В то же время, мы привлечем российское руководство к ответственности», - пишет министр.

Напомним, ПАСЕ решила создать международный трибунал по агрессии России