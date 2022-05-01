«россия выбрала войну», - Кулеба объяснил, как «погас» переговорный процесс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что россия начала резко терять интерес к мирным переговорам с Украиной после встречи глав МИД обеих стран в Стамбуле в марте.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Переговоры были как спичка. Сначала её поджигаешь, она горит сильно и ярко. Потом, чем дольше она горит, тем меньше становится, и в конце концов исчезает. Остается лишь сгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Приблизительно то же произошло и с переговорами, - сказал Кулеба.

Он уточнил, что после его встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым, прошедшей в Стамбуле в марте, стало ясно, что рф «теряет аппетит к переговорам».

- Причины этого еще предстоит исследовать. Но с каждой неделей мы видели, что есть прямая зависимость: чем агрессивнее россия на поле боя, тем меньше у нее интерес к переговорам, - подчеркнул дипломат.

По его словам, действия рф в последнее время свидетельствуют о том, что Москва не желает вести переговоры.