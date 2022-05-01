Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику из николаевской 299-й бригады, погибшему в бою

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины капитану Сергею Пархоменко, командиру авиационного звена 299-й бригады тактической авиации.

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения.

Летчик-штурмовик погиб 14 мая, выполняя боевое задание в Запорожской области в районе населенного пункта Гуляйполе. Поскольку в Харьковской области, откуда он родом, продолжаются боевые действия, в последний путь Героя провели в Виннице, столице военной авиации Украины.

Пархоменко было 25 лет. Он вырос в семье военных авиаторов, с детства мечтал о небе и хотел связать свою жизнь с авиацией, сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ. Следуя своему отцу и деду, Сергей изъявил желание проходить службу в бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, летать на самолетах Су-25.

«Несмотря на молодой возраст, к моменту вторжения российской федерации в Украину он уже занимал должность командира авиационного звена. В боях с российским агрессором капитан Сергей Пархоменко проявил себя победоносным воином, достойным сыном украинского народа и достойным потомком своей семьи военных летчиков. Он был душой авиационного подразделения, командиром-лидером и замечательным человеком», - говорится в сообщении.

Пархоменко выполнил 38 боевых вылетов в сложных условиях противодействия вражеским средствам ПВО и истребительной авиации, в ходе которых уничтожил более 20 вражеских танков, более 50 боевых бронированных машин, 55 транспортных средств, 20 цистерн с горючим и несколько сот солдат и офицеров рашистов. Не раз умело выводил авиационную технику из-под ракетных ударов врага.

За мужество и патриотизм Сергей Пархоменко награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. В марте 2022 года у Сергея Пархоменко родился сын.