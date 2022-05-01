Во время контрнаступления ВСУ планируют освободить Херсонскую, Запорожскую области и Донбасс, - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк описал задачи украинского контрнаступления против российских оккупантов.

Об этом он сказал во время национального телемарафона.

- Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область, причем максимально жестко для и коллаборантов, и для российских военных. Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские» и чтобы уголовные элементы, называющие себя властями, - чтобы их не было физически, - сказал Подоляк.