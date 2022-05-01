Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали еще 40 оккупантов, склад боеприпасов и технику

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 19 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:16 В Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны ВСУ, рашисты еще и используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 19 мая.

Тем временем Николаевщину обстреливают реактивными системами залпового огня «Смерч». Враг продолжает разрушение и самого Николаева, его инфраструктуры и производственных возможностей.

Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено огневое задание. В результате уничтожен очередной склад боеприпасов на Херсонщине, два танка Т-72, ​​самоходная артустановка и гаубица, две реактивные системы залпового огня «Град» и зенитно-ракетный комплекс «ТОР», бронированная и автотехника. Еще на 40 рашистов сокращена численность вражеских сил.

В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействие псевдоминерству. Задержан житель Николаевщины, который накануне распространил ложную информацию о подготовке взрыва в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы.

Обстановка на границе с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируется силами обороны.

Корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.