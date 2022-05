NYT показало новые видеодоказательства расстрелов оккупантами жителей Бучи

Издание The New York Times обнародовало новые доказательства зверств российских военных во время оккупации Бучи в Киевской области. Газета проанализировала видео коллег из The Times, на которых видно, как оккупанты казнили по меньшей мере восьмерых украинцев.

На одном видео с камер видеонаблюдения 4 марта видно, как российские военные ведут девять сгорбленных украинских пленных (среди них мужчина в яркой голубой кофте). Газета отмечает, что это видео является четким доказательством того, что эти люди находились под стражей российских солдат за несколько минут до казни.

На втором видео, которое, похоже, снимает российский военный, видна эта группа людей с другого ракурса. «Там возле забора лежат заложники», — говорит на камеру оккупант. Он считает пленных украинцев: в общей сложности девять человек. Мужчин заставляют опуститься на землю, среди один одетый в яркую голубую кофту.

Как рассказали The Times восемь свидетелей, затем российские солдаты увели мужчин за соседнее офисное здание, которое оккупанты захватили и превратили в импровизированную базу. Были слышны выстрелы и пленные больше не вернулись. Видео с дрона, снятое днем ​​позже, 5 марта, было первым визуальным доказательством, подтвердившим показания очевидцев, отмечает газета. На нем видны трупы, лежавшие на земле возле офисного здания по улице Яблонской, 144, а рядом с ними на страже — два русских солдата. Среди тел виднелась и яркая голубая кофта. На фотографии этого места, сделанной после ухода Бучи, видно 8 тел. Расследование The Times установило, что выжил только 43-летний строитель Иван Скиба — ему попали в бок и он все время притворялся мертвым, а потом, когда оккупанты отошли, сбежал.

Издание установило, что казненными украинцами были мужчины и родители, рабочие продуктовых магазинов и заводов, которые до войны жили обычной гражданской жизнью. После начала российского вторжения они присоединились к силам обороны за несколько дней до того, как они были убиты. Почти все они жили в нескольких минутах ходьбы от двора, в котором впоследствии нашли их тела.

Российские оккупанты вошли в Бучу в феврале, затем они перегруппировались и вернулись туда 3 марта. Тогда Иван Скиба и еще пятеро военных добровольцев дежурили на импровизированном блокпосту. Получив предупреждения по радиосвязи, что россияне вернулись в Бучу и двигаются в их направлении, мужчины скрылись в доме рядом с блокпостом вместе с домовладельцем, 53-летним Валерием Котенком. Впоследствии к ним присоединились еще два бойца: Андрей Дворников и Денис Руденко, мужчина в голубой кофте на видео.

Прячась, они писали сообщения и звонили близким. Утром 4 марта русские солдаты, производившие обыск, нашли мужчин и под дулом оружия заставили всех выйти из дома. Оккупанты обыскали мужчин на наличие татуировок, которые могли бы свидетельствовать о военной принадлежности, и заставили часть из них снять зимние куртки и обувь. Затем их провели на базу по улице Яблонской, 144.

Очевидцы рассказали журналистам, что видели этих мужчин перед зданием на коленях и с натянутыми на головы рубашками. По словам Скибы, их допросили и избили. Один из охранников блокпоста признался россиянам, что они бойцы. Этого мужчину отпустили, а от остальных решили избавиться.

Верхний ряд слева направо: Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой и Денис Руденко. Нижний ряд слева направо: Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.

Кадры с камеры наблюдения напротив дома 144 по улице Яблонской показали, что российские десантники заняли Бучу примерно в то же время, когда была казнена группа мужчин.