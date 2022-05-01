В Энергодаре спасатели вышли на акцию протеста после того, как оккупанты похитили их начальника

В Энергодаре пожарная часть вышла на акцию протеста после того, как оккупанты похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Виталия Трояна похитили 18 мая. Оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Трояна. Затем опечатали кабинет и вывезли начальника части в неизвестном направлении.

Сегодня сотрудники части вышли на акцию протеста. Они выстроились вдоль проезжей части вместе со спецтранспортом и включили сирену.

Виталий Троян

Обновлено 10:24 Оккупанты силой, со стрельбой и избиением пожарных разогнали мирную акцию протеста. Повредили пожарные машины, разбили стекло. Вдобавок к похищению начальника государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна теперь забрали к себе еще и исполняющего его обязанности С. Пилинского.