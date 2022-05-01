Военнопленные оккупанты из ОРДЛО рассказали, как мужчин с инвалидностью и без обмундирования отправили на войну

Украинские защитники наносят такие потери оккупантам, что для пополнения своих рядов те берут даже людей с инвалидностью.

Об этом СБУ рассказали самые пленные захватчики, которых с разными группами инвалидности россияне «мобилизовали» в ОРДЛО.

По словам оккупанта, рашисты берут в свои ряды всех, кого удалось поймать. Например, он из-за несчастного случая в детстве потерял взгляд на один глаз. Но это не помогло ему избежать принудительной мобилизации.

– Пошел на работу, приехала комендатура, попросила предъявить документы. Предъявил документы, сказали присесть в машину и отвезли в военкомат. В военкомате дали повестку на 26 февраля на 9 утра. Пришел на 9 часов утра с вещами, отправили меня сделать ксерокопию паспорта, побежал я делать ксерокопию, не успел зайти в военкомат, кричат «Страхов, в автобус». Завели меня в автобус. Из обмундирования дали только каску, никаких бронежилетов, ничего. Я вообще инвалид 3 группы, у меня зрения, глаз не видит с детства, я потерял зрение с детства. Также видел в Новоазовске и ДЦП-шников, и одноруких – всех забирали. Сказали, что все хорошо, никаких обстрелов, просто будем стоять на постах, проверять документы. Поставили нас 7-го числа на посты, заселились мы в разбитые дома, прятались в подвалах, потому что обстрелы, страшно, все хотят жить, это не наша война вообще. 8-го числа я сдался, увидел украинских военных, я поднял руки, сдался, – рассказал оккупант.

В общем «вояки» даже не проходили медицинскую комиссию, ведь «великой руZZкой армии» безразлично кого бросать на передовую.

– Медкомиссию в военкомате мы не проходили, у меня тяжелая травма с черепом, проломленный череп. Бронежилетов никаких не дали, бронежилет пришлось покупать у россиян за 10 тысяч рублей.

Когда их полк разбили украинские защитники на Донбассе, оккупанты приняли правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для них уцелеть, отметили в украинской спецслужбе.