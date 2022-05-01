На Киевщине арестовали еще одного пособника захватчиков – после деоккупации он пытался попасть на службу в ВСУ

Полиция задержала жителя Киевщины за государственную измену. В период оккупации он помогал российским войскам, а после их отступления пытался попасть в украинскую армию, чтобы добывать для оккупантов информацию.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в марте житель села Лубянка Бучанского района предоставлял российским оккупантам информацию о местах проживания военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года и других лиц, которые имели огнестрельное оружие и могли оказать сопротивление врагу. В частности, предатель предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего последний был подвергнут пыткам.

Кроме того, известно, что подозреваемый, хорошо зная местность Бучанского района, показывал российским военнослужащим в лесополосах позиции для выгодного расположения их военной техники с целью обстрелов территории Украины и мест дислоцирования военнослужащих ВСУ.

В дальнейшем предатель был завербован российскими оккупантами и в целях продолжения своей преступной деятельности в пользу врага пытался попасть на службу в ряды Вооруженных сил Украины.

В ходе проведения обысков по месту жительства задержанного полицейские изъяли форменную одежду, радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие вещественные доказательства.

По результатам проведения следственных действий указанному лицу уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 111 УК Украины («Государственная измена») и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.