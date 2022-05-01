Жительницу Первомайска, которая пропагандировала «Новороссию» и оказывала сопротивление сотрудникам СБУ, отдали под суд

Первомайская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 54-летней жительницы Первомайска, которая обвиняется в поддержке вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Как известно, следствием установлено, что злоумышленница через свои аккаунты в социальных сетях распространяла материалы, пропагандирующие создание так называемой «Новороссии» на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей. Также она постоянно распространяла пропагандистские видео страны-агрессора.

Кроме того, женщина сопротивлялась сотруднику СБУ во время проведения следственных действий.

Судом женщина была арестована. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное ей грозит до пяти лет лишения свободы.