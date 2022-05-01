Журналисты идентифицировали жену российского оккупанта, которая «звезды вырезала бы» на спинах украинских детей

Журналисты программы Схемы установили личности российского оккупанта и его жены, которая в телефонном разговоре с ним описывала, как пытала бы украинских детей, которые отказались праздновать 9 мая.
Об том идет речь в сюжете «Схем».
Разговор военнослужащего РФ с супругой состоялся утром 29 апреля и был записан сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Харьковской области – российский военный общался с супругой, находясь в этом регионе. Запись была опубликована СБУ 11 мая и вызвала большой резонанс.
Голос женщины на записях СБУ, как установили «Схемы», принадлежит гражданке России Юлии Копытовой. Она, находясь в РФ, говорит со своим мужем, который на момент разговора воевал в Украине.
Вот диалог, который состоялся между ними:
– А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, 9 Мая в школе просили нарисовать, короче, ну, к празднику, они сказали: «Это не наш праздник». Это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет? Эти нацики, они подрастут и будут такими же. Чего Путин всех «в Россию едьте, едьте»? Придурков этих… Взяли бы, всех там переубивали, да и на**р, – говорит женщина своему мужу.
– Какая ты хорошая, – отвечает ей на это российский военный.
– Я бы им, наоборот, наркотики уколола, если бы работала, и смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им тоже резала вот так вот, звезды на спинах вырезала бы, и вообще по уху каждый бы день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было.
– Это дети, Юль.
– Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, сейчас вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла.
Муж Юлии – Владимир Копытов. По его номеру можно найти несколько почти пустых профилей в соцсетях.
Один из них почти без информации, однако в нем Владимир сам себя характеризует так: «Настоящий псих, но не аморал».
Другой профиль Владимира в сети «ВКонтакте» – с измененной фамилией. Благодаря специализированным сервисам журналистам удалось найти две фотографии, которые он когда-то на этой странице публиковал, но затем удалил.
Владимиру Копытову – 31 год, он из города Ярцево Смоленской области.
Пока фото в его соцсетях нет, публичным он оставил только статус о том, что «глубоко женат».
Страница Юлии, привязанная к номеру телефона, с которого велась беседа, в сети не активна. Но журналистам удалось найти ее фото и узнать, чем она занимается.
Юлии Копытовой – в девичестве Цыганковой – 30 лет. Она из поселка Пржевальское Смоленской области России.
Она также не показывает в соцсетях свою жизнь. Однако это активно делают ее родственники.
К примеру, фото Юлии публикует ее отец.
А это ее первая свадьба. На фото, которое выложила в «Одноклассниках» ее мать, Юлия с сестрой.
По информации источников журналистов в российской системе юстиции, в 2020 году Юлия вступила в новый брак и взяла фамилию Копытова.
Согласно данным этих же источников, по крайней мере в 2019 году женщина работала в детской клинической больнице Смоленской области
Журналисты связались с Копытовой по телефону, однако Юлия говорить не захотела.
Владимир Копытов поговорил с журналистами, но не согласился с тем, что на записи голос его и его жены.
– Вы в курсе, что ваш голос и голос вашей жены Юлии попали на записи СБУ и были опубликованы? – спросил у Копытова журналист.
– Нет, – ответил он.
После этого журналист дал послушать Копытову фрагмент перехваченного разговора.
– Не ваш голос? – спросил журналист.
– Не знаю. Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены.
– А мы можем с ней поговорить?
– Нет.
Отказалась говорить и его мать. Она сказала, что не может общаться с сыном, поскольку якобы с ним нет связи.
Журналисты дали прослушать запись СБУ и ей.
– Я какое отношение имею к этому всему? Что вы мне мозг полощете?
– Это ваш сын и ваша невестка.
– Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь.