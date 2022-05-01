На Черниговщине оккупанты взяли в плен сына военнослужащей и требовали от нее разведданные – СБУ провело спецоперацию, чтобы освободить подростка

Служба безопасности Украины освободила из плена сына военнослужащей, от которой рашисты требовали разведданные. Для освобождения ребенка СБУ провела спецоперацию в Черниговской области, когда этот регион был временно оккупирован войсками захватчиков.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

С началом полномасштабного вторжения россии мать мальчика – военнослужащая-контрактница ВСУ – для безопасности отправила его к родственникам в одно из сел на Черниговщине.

Но вскоре село оказалось под временной оккупацией, связь с сыном была потеряна.

Через несколько дней на телефон матери поступил звонок от неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона.

Женщина обратилась за помощью в СБУ. Контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка.

Материалы следствия приобщены к многочисленным доказательствам нарушения оккупантами законов и обычаев войны.