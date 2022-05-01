Установлена личность оккупантов, которые из танков расстреляли больницу в Тростянце – им сообщили о подозрении

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые расстреляли помещение Тростянецкой районной больницы в Сумской области.

Об этом ГБР сообщило в своем Telegram.

По информации следствия, в марте, во время оккупации Тростянца, захватчики оцепили несколькими танками местную больницу и коварно открыли огонь по медицинскому учреждению.

ГБР установило, что команду прицельного огня из 125-мм пушки отдал командир танка Т-72, ​​уроженец Республики Татарстан Петр Смирнов. Ему, а также наводчику-оператору Айнуру Мухаметжанову, поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (части 1 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

«Все оккупанты будут идентифицированы и понесут суровое наказание», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее журналисты идентифицировали жену российского оккупанта, которая «звезды вырезала бы» на спинах украинских детей.