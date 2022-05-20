«Экономические потери в сотни миллиардов гривен»: В Луганской области оккупанты уничтожили более 11 тысяч домов, в том числе многоэтажных

В Луганской области более 11 тысяч домов разрушены российской армией, из них почти 3200 – многоэтажки. Областные власти подсчитывают убытки и определяют объем потребностей для восстановления жилищного фонда.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области. По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3188 многоэтажных домов и 8100 частных усадеб.
«В настоящее время областной военной администрацией формируется поадресный перечень жилых домов, получивших разрушения и повреждения. Эта база данных наполняется, в том числе, по данным онлайн-опроса среди жителей области. Уже проработаны более 3500 таких анкет. В перечень внесены данные по 830 многоэтажным и 1 274 частным жилым домам, разрушенным росармией. Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен», – сообщил Гайдай.