«Экономические потери в сотни миллиардов гривен»: В Луганской области оккупанты уничтожили более 11 тысяч домов, в том числе многоэтажных

В Луганской области более 11 тысяч домов разрушены российской армией, из них почти 3200 – многоэтажки. Областные власти подсчитывают убытки и определяют объем потребностей для восстановления жилищного фонда.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области. По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3188 многоэтажных домов и 8100 частных усадеб.