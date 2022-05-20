Первый в Украине приговор для оккупанта из рф за убийство мирного жителя огласят 23 мая – прокурор просил пожизненный срок

Соломенский райсуд Киева после дебатов по делу об убийстве мирного жителя Сумщины российским военным Вадимом Шишимариным удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, объявление которого запланировано на 12 часов 23 мая.

Об этом сообщает «Укринформ».

На судебном заседании в пятницу, 20 мая, адвокат попросил суд оправдать его подзащитного с учетом смягчающих обстоятельств.

– Шишимарин не собирался совершать преступление, в котором его обвиняют. Он просто намеревался спасти жизнь, потому что чувствовал угрозу не только со стороны Вооруженных сил Украины, но и со стороны своего непосредственного руководства... Смягчающим обстоятельством является то, что Шишимарин не изъявил желания с оружием продолжать вооруженную агрессию против Украины и добровольно сдался в плен и не причинил больше никакого вреда... Я считаю, что Шишимарин Вадим Евгеньевич не виновен в совершении того преступления, которое сейчас слушается в суде, - сказал защитник.

В то же время прокурор в своем выступлении подчеркнул, что Шишимарин хорошо осознавал, что делает.

– Он хорошо осознавал то, что он делает: трижды произвел выстрелы из своего автоматического оружия. Мог ли он этого избежать? Да, мог! Мог ли произвести не три-четыре выстрела, а перевести автомат и произвести один выстрел? Мог! Но он умышленно убил гражданина Украины, - подчеркнул прокурор.

Представитель государственного обвинения попросил признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Шишимарин в своем последнем слове раскаялся в содеянном и сказал, что переживает из-за убийства.

Как сообщалось, российский военнослужащий Вадим Шишимарин, 28 февраля расстрелявший гражданского жителя Сумщины Александра Шелипова, первым предстал перед судом в связи с убийством мирного жителя. Он признал вину, свои действия объяснил исполнением приказа.

Напомним, что после Шишимарина также начали судить еще двоих оккупантов, которые обстреливали Харьковщину «Градами» – они также признали свою вину.