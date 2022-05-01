Экс-канцлер Германии Шредер после волны критики и угрозы санкций ушел из «Роснефти»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании «Роснефть».

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Шредер заявил «о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании».

Также совет директоров по той же причине покинул Маттиас Варниг - управляющий директор компании Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток – 2».

Варниг – старый знакомый владимира путина. Они знают друг друга еще со времен СССР, когда путин служил в КГБ, а Варниг – в Штази.

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом рф владимиром путиным, когда был канцлером ФРГ.

В Германии 78-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с российскими госкомпаниями. В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом «Северный поток».

С 2016 года он руководил компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров «Роснефти». В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.

В последнее время Шредера активно критиковали в Германии за отказ прекращать связи с россией. Например, глава правящей СДПГ Ларс Клингбайль отрекся от дружбы со Шредером, который, по его словам, зарабатывает миллионы в российских государственных компаниях и отказывается отдаляться от путина.

18 мая издание Spiegel писало, что Шредера власти Германии хотят лишить всех привилегий экс-канцлера из-за связей с рф.